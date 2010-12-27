Дмитрий Козак и Виталий Петров оценили трассу "Формулы-1" в Сочи

Вице-премьер Дмитрий Козак и знаменитый гонщик Виталий Петров проехались на боллиде Mercedes-AMG.

Вице-премьер Дмитрий Козак побывал в Сочи и лично оценил местную трассу "Формулы-1". Высокий гость проехал несколько кругов в рамках тестового заезда по сочинскому автодрому на автомобиле Mercedes-AMG GT. Его партнером по заезду стал уроженец Выборга, первый русский гонщик "Формулы-1" Виталий Петров. Пилоты прекрасно справились с трассой, а сразу после этого пообщались с журналистами у одного из боксов.

Так, вице-премьер высоко оценил характеристики трассы. Дмитрию Козаку понравился гонщицкий опыт и работа со звездным напарником. Как стало известно Piter.TV, вице-премьер сам пилотировал автомобиль.

"Ощущения хорошие, приятные", - оценил свой заезд вице- премьер.

В этот же день, 20 июля, Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета сочинского этапа "Формулы-1". На нем эксперты озвучили позитивную статистику: в этом году билеты на Гран-при России продаются в 4 раза активнее, чем годом ранее. На данный момент реализовано более 22 000 билетов. Напомним, что этап "Формулы-1" на автодроме в Сочи пройдет с 28 по 30 сентября 2018 года.

Фото: Vesti.ru