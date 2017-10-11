Дмитрий Хворостовский: последние новости

Накануне издание "Комсомольская правда" опубликовало недостоверную информацию о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных с этим событием.

Накануне издание "Комсомольская правда" опубликовало недостоверную информацию о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.



Событие вызвало огромный ажиотаж в СМИ, а также среди фанатов певца и читателей различных изданий.







После того, как "Комсомолка" написала о смерти знаменитости, СМИ тут же подхватили волну, ссылаясь на издание в своих статьях. Данные тут же опровергли жена Хворостовского и его директор. Они рассказали, что певец находится дома. Также директор Дмитрия Хворостовского отметил, что за скандалом может последовать обращение в суд.



Отметим, что "Комсомольская правда" уже принесла извинения певцу и его близкими, также извинилась перед автором публикации, пояснив, что впервые не проверила информацию и готова понести за это ответственность.







Два года назад Дмитрий Хворостовский сообщил, что у него была обнаружена опухоль. На некоторое время были отменены все концерты, а сам певец прошел курс химиотерапии. Впрочем, в конце текущего года исполнитель планирует вновь выйти на сцену.



Фото: ВКонтакте/Дмитрий Хворостовский (Dmitri Hvorostovsky)



Видео: YouTube/lekutski