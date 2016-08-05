Дмитрий Губерниев – о дружбе с Рудковской и Плющенко, уникальном поколении и любимой профессии

18 сентября в 19:00 на телеканале ТВ-3 выйдет новое шоу "Миллион на мечту". Обычным зрителям выпадет уникальный шанс получить 1 млн рублей на исполнение своего самого заветного желания. Для этого им нужно разжалобить четырех членов жюри и заставить их платить.

Решать, чья мечта исполнится, а кто уедет ни с чем, будут Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Андрей Трубников, а также Дмитрий Губерниев, который рассказал нам о любимой профессии, друзьях и своих миллионах.

Дмитрий, миллион – это, по-вашему, большие деньги?

И да, и нет. Когда вы спросили про миллион, вы же не сказали в какой валюте. Мы работаем в рублевой зоне, и поэтому для нас это одна история. Если бы мы работали в европейской или американской зоне, то она была бы совсем другой.

Были ли в ваших руках легкие деньги?

Я знаю цену деньгам, поскольку мне с неба никогда ничего не падало – я всегда все делал сам. Я зарабатываю деньги своим талантом, и ничего больше не умею, кроме как комментировать, работать ведущим и вести различные мероприятия.

Сколько вам нужно денег для комфортной жизни?

У меня есть хорошая машина, квартира, дом. Но я не похож на русского футболиста, которому заплатили миллион – и все, ему хорошо. Нет! "Человеку много ль надо? Чтоб была на сердце радость. Он смеется снегопаду, солнцу, небу и ветрам" (поет) – это вот про меня.

На что или на кого вам никогда не жалко тратить деньги?

Безусловно, на маму, ведь главное – здоровье для наших родителей. Есть миллион историй, когда дети вырастают и стремятся завладеть жилплощадью или живут на пенсию родителей. Мне же с самого начала хотелось начать зарабатывать деньги для того, чтобы моя мама не нуждалась. И мне это удалось.

Я готов тратить деньги, чтобы помогать людям. Не люблю говорить про свое участие в благотворительных проектах, но мы с друзьями часто помогаем адресно. Даже не важно, кому - просто помогаем, и все. Чаще – детям.

Также хочу поставить сына на ноги. Он в этом году окончил школу и поступил в Высшую Школу Экономики на "Международные отношения", будет там учиться.

А как же самостоятельный путь?

Дело не в деньгах, они всегда нужны. Но мы говорим про помощь, а детям в любом случае нужно помогать. Мне один мой знакомый, очень богатый человек, сказал, что мы – уникальное поколение. Я раньше не задумывался, а ведь и правда: мы кормим и наших родителей, и наших детей.

Считаете ли вы себя сентиментальным человеком? Участникам шоу легко разжалобить вас?

Не скажу, что меня легко разжалобить, но я сентиментальный человек, это правда. С возрастом это проявляется все сильнее. Но не будем забывать, что на кону серьезные деньги, и это в первую очередь шоу.

От вашего решения зависит, чье самое заветное желание в жизни сбудется. Какими критериями вы руководствуетесь? Как взаимодействуете с остальными членами жюри?

Я очень благодарен каналу ТВ-3 за приглашение в жюри. Все истории, которые мы слышали и видели в этом шоу, совершенно потрясающие, не похожие друг на друга. Скрепя сердце, все-таки выбираешь кого-то и потом пытаешься договориться с собой, убедить себя, что сделал правильный выбор – и это не всегда получается! Но, по-моему, нам все-таки удается направить миллион рублей в достойные руки. В этом смысле у нас в жюри полное взаимопонимание.

Для меня было большим счастьем встретиться на проекте с Яной Рудковской. Мы стародавние друзья, и она – совершенно удивительная девушка, с серьезной философской жизненной базой и прекрасным русским языком. Я многие годы дружу и с ее дражайшим супругом Евгением Плющенко. Знаете, к нам на шоу приходила девушка, которая попала на альфонса. Ужасная история. Так вот Женя с такой женой, как Яна, тоже мог бы сидеть и ни черта не делать, а он – тренирует, понимаешь! (смеется)

Ваше имя уже давно ассоциируется со спортом. Ваш голос знают и узнают миллионы спортивных болельщиков. Каково это быть ведущим неспортивной передачи?

Вообще, я люблю неспортивные проекты. Меня часто уже называют шоуменом, некоторые даже укоризненно, а я считаю, что это огромный комплимент. Мне всегда хотелось расширять рамки. И хотя моя жизнь всецело предана спорту и спортивной журналистике, разнообразить ее всегда очень интересно. В этом шоу я выступаю полноценным соведущим, и для меня это важно, это тоже моя профессия.

Фото: пресс-служба ТВ-3