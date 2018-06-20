Дмитрий Быков запишет двухчасовую лекцию для радио

писатель запишет двухчасовую передачу не выходя из палаты.

Дмитрий Быков запишет новый выпуск передачи "Один" к четвергу. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Писатель запишет программу прямо в больнице, где сейчас проходит лечение. Венедиктов рассказал, что Быков сам уговаривал его на это. Врачи разрешили провести двухчасовую запись в палате. Потом Быков отправит ее на радиостанцию. Венедиктов добавил, что к четвергу на радиостанции планировали запустить повтор передачи, но писатель настоял на записи нового выпуска.

Когда Быкова выпишут из больницы, пока не сообщается. Врачи ищут причину резкого скачка сахара у писателя. Напомним, что 16 апреля Быкову стало плохо на борту самолета рейсом Екатеринбург-Уфа. Сразу после посадки писателя госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже его перевезли в Москву. 21 апреля Дмитрий Быков пришел в сознание.

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