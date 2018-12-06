В Петербурге заработал портал для школьников "Навигатор профессий"

"Навигатор профессий Санкт-Петербурга" поможет школьникам 7-11 классов и их родителям получить полезные рекомендации по выбору учебного заведения и места работы.

В Академии цифровых технологий города состоялся запуск Городской информационной системы "Навигатор профессий Санкт-Петербурга". Конечную версию портала для школьников презентовали вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов и председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

На презентации присутствовали ректоры высших учебных заведений, директора образовательных учреждений и городских предприятий. В создании самого портала принимали участие учителя, студенты и школьники.

"Навигатор профессий Санкт-Петербурга" поможет школьникам 7-11 классов и их родителям получить полезные рекомендации по выбору учебного заведения и места работы.

Фото: pixabay