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Для ветеранов и сопровождающих введут бесплатный проезд на электричках Ленобласти
Сегодня, 13:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Для ветеранов и сопровождающих введут бесплатный проезд на электричках Ленобласти

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Для получения льготного билета нужно предъявить паспорт и удостоверение инвалида или ветерана Великой Отечественной войны.

С 3 по 12 мая ветераны и сопровождающие их лица смогут ездить на пригородных электропоездах по территории Ленобласти бесплатно. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Для получения льготного билета нужно предъявить паспорт и удостоверение инвалида или ветерана Великой Отечественной войны. Также можно предъявить удостоверение о праве на льготы для бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Льгота распространяется на одно сопровождающее лицо. Ему также потребуется паспорт.

Фото: Piter.tv

Теги: ветераны, льготы, проезд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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