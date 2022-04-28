Для ветеранов и сопровождающих введут бесплатный проезд на электричках Ленобласти

С 3 по 12 мая ветераны и сопровождающие их лица смогут ездить на пригородных электропоездах по территории Ленобласти бесплатно. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".
Для получения льготного билета нужно предъявить паспорт и удостоверение инвалида или ветерана Великой Отечественной войны. Также можно предъявить удостоверение о праве на льготы для бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Льгота распространяется на одно сопровождающее лицо. Ему также потребуется паспорт.
Фото: Piter.tv
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