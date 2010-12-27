Для туристов подготовили маршрут по Дороге жизни

В Ленобласти организовали специальный маршрут для туристов по Дороге жизни.

Власти Ленинградской области сообщило о создании туристического маршрута по Дороге жизни. В рамках проекта "Маяки Ленинградской области" туристы имеют возможность выбрать четыре маршрута: "Дорога жизни", "Восточный", "Северный" и "Западный".

Данный проект разработан для освещения уникальных архитектурных и навигационных сооружений. Комитет Ленинградской области по туризму и государственная организация "Информационно-туристический центр" организовали четыре вида маршрута, по которым туристы смогут самые значимые исторические объекты и маяки.

Основной маршрут по Дороге жизни проведет через важные объекты "Зеленого пояса Славы Ленинграда". Желающие смогут увидеть объект, около которого завязалась ледовая и водная дорога, благодаря которой множество людей выжили в блокаде Ленинграда - Осиновецкий маяк. Возле него находится музей, который хранит память о событиях блокады.

Фото: Официальный туристский портал Ленинградской области