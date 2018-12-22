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В Красном Селе для росгвардейцев построят дом на 1300 квартир
Сегодня, 9:16
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nastya960

В Красном Селе для росгвардейцев построят дом на 1300 квартир

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А также в поселке Лебяжье - на 220 квартир.

Представители Росгвардии на официальной пресс-конференции рассказали, что построят два жилых дома для своих сотрудников. Один будет находиться в Красносельском районе Петербурга, второй – в поселке Лебяжье (Ломоносовский район Ленобласти).

В Красном Селе появится дом на 1300 квартир, в Лебяжье – на 220.

Также на конференции были подведены итоги года.  Самым трудным был обеспечение безопасности на Чемпионате мира по футболу. А уже в апреле этого года росгвардейцам предстоит обеспечить порядок на международном Арктическом форуме в Петербурге.

Ранее на Piter.TV: Благоустройство Московского района Санкт-Петербурга: лучшие дома и объекты инфраструктуры.
Фото: Pixabay

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Теги: квартиры, лебяжье, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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