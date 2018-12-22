В Красном Селе для росгвардейцев построят дом на 1300 квартир

А также в поселке Лебяжье - на 220 квартир.

Представители Росгвардии на официальной пресс-конференции рассказали, что построят два жилых дома для своих сотрудников. Один будет находиться в Красносельском районе Петербурга, второй – в поселке Лебяжье (Ломоносовский район Ленобласти).

В Красном Селе появится дом на 1300 квартир, в Лебяжье – на 220.

Также на конференции были подведены итоги года. Самым трудным был обеспечение безопасности на Чемпионате мира по футболу. А уже в апреле этого года росгвардейцам предстоит обеспечить порядок на международном Арктическом форуме в Петербурге.

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