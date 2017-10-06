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Для обхода иммунной систем коронавирус может маскировать свои белки под человеческие
Сегодня, 12:24
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Для обхода иммунной систем коронавирус может маскировать свои белки под человеческие

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Некоторые из этих белков находятся в шиповом белке коронавируса.

Ученые из Медицинского университета им. И.И.Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии в Петербурге нашли у SARS-CoV-2 участки белка, которые идентичны человеческим. Стать опубликована в журнале Scientific Reports, пишут "Известия".

Ученые отмечают, что некоторые из этих белков находятся в шиповом белке коронавирус. Предполагается также, что эти белки используются для обхода иммунной защиты человека. Таким образом иммунитет может принимать белки возбудители коронавируса за собственные структуры организма. Таким образом вирус легче распространяется, то есть он буквально маскируется для иммунной системы человека.

Кроме того, "маскирующиеся" под человеческие белки могут объяснять высокую частоту аутоиммунных реакций у заразившихся. Речь идет о том, когда иммунная система начинает воспринимать собственные ткани как чужеродные, поэтому начинает их повреждать.

Фото: pixabay 

Теги: иммунная система, коронавирус
Категории: Фабрика Знаний, Наука и технологии, Мировые новости, Лента новостей,

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