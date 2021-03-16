Для фитнес-центров предлагают сделать аналог "Пушкинской карты"

Сейчас идет обсуждение проекта.

Фитнес-индустрия одной из первых попала под удар COVID-19 и ограничительных мер. Реальную поддержку индустрии может оказать аналог "Пушкинской карты". Как рассказали "Петербургскому Дневнику" в Ассоциации операторов фитнес-индустрии, инициативу разделяют на федеральном уровне.

Сейчас идет обсуждение проекта. Всё будет зависеть от экономической ситуации. Так как музеям и театрам такая поддержка была оказана, надеемся, что и нас тоже услышат. Наталья Борулько, представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге и Ленобласти

По предварительным оценкам, аналогия "Пушкинской карты" привлечет более 10-12% новых клиентов.

Ранее Piter.tv рассказывал, что такое Пушкинская карта и как её оформить.

Фото: pexels