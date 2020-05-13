Ученики не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике.

Для девятиклассников в России отменят экзамены. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения России. Чиновники пояснили, что школьникам не придется сдавать обязательные экзамены по математике и русскому языку. Ученики получат итоговые оценки на основании годовых.

Ранее в первом чтении Госдумы депутаты приняли законопроект, по которому правительство России может во время пандемии приравнивать результаты школьной промежуточной аттестации к результатам Единого государственного экзамена.

Напомним, что Минпросвещения объявило о переносе сроков сдачи ЕГЭ в 2020 году. Выпускники школ не будут сдавать экзамен 8 июня. Его перенесут на более поздний срок, о котором чиновники объявят заранее. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут в дистанционном режиме.

В Минпросвещения дали рекомендации по срокам окончания учебного года.

Видео: government.ru