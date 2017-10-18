Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и принес извинения русским девушкам

Американский репер Dizaster извинился перед русскими девушками за то, что во время рэп-баттла с Оксимироном назвал их пригодными исключительно для интим-услуг. Также репер признался, что он проиграл эту битву.

Американский репер Dizaster (Башир Ягами) извинился перед русскими девушками за то, что во время баттла с Оксимироном назвал их пригодными исключительно для интим-услуг. Помимо этого, репер признался, что проиграл словесную битву. Об этом сообщает "Фонтанка".



В интервью порталу Buro 24/7 репер рассказал, что без участия Оксимирона баттл такого масштаба бы не состоялся. Также Башир Ягами признал победу Оксимирона.



Помимо этого Dizaster сказал, что первый баттл на чужом языке русский репер провел достойно, несмотря на то, что выступал против лучшего баттл-рэпера в мире (Башира Ягами).



Помимо этого, американец признал достижения Владимира Путина и заявил, что не прочь научиться "быть таким же крутым", как "самый крепкий орешек в мире". Тем временем, по словам Dizaster, лидерам России и США, в свою очередь, следовало бы взять пример с его совместной работы с Оксимироном, после которой все пишут про "победу России и Америки".