Disney выпустит книгу рецептов из "Звездных войн"

Книгу помог составить обозреватель кулинарии Челси Монро-Кассель.

Во вторник, 6 августа, компания Disney анонсировала выход книги кулинарных рецептов из вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В поваренной книге будут представлены рецепты межгалактических блюд. Сборник написан от имени персонажа Строно Таггса. Он был шеф-поваром в замке королевы пиратов Маз Канаты на планете Такодана.

Известно, что издательство Insight Editions и Disney создавали книгу совместно с обозревателем кулинарии Челси Монро-Касселем. Кроме того, художественной составляющей занимался Марк Сумерак, который ранее сотрудничал с Marvel.

Выход книги анонсирован на ноябрь этого года.

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Фото:звездные войны/вк