Disney снимет женский сериал по вселенной "Звездных войн"

Действие будет происходить во временном промежутке, не связанном с событиями известной франшизы.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Walt Disney pictures разрабатывает сериал по "Звездным войнам". Об этом сообщает Variety.

Соответствующий проект выйдет на платформе Disney Plus. Отмечается, что шоу снимает режиссер Лесли Хэдланд. Ранее она продюсировала сериал от Netflix "Матрешка".

Инсайдеры утверждают, что в сериале преимущественно будут показывать женских персонажей.

Ранее мы сообщали о том, что премьера российского фильма "Спутник" состоится в онлайн-кинотеатрах.

Видео: YouTube / Star Wars