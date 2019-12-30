Disney перезапустит "Звёздные войны" с помощью видеоигры

Разработкой игры занимаются EA Motive Montreal и Respawn Entertainment.

В воскресенье, 12 января, стало известно о том, что Disney намерен перезапустить "Звездные войны" с помощью видеоигры. Игра будет носить название "Проект Люминос".

В сюжете видоигры будет история эры Высшей Республики. События перенесут фанатов за 400 лет до времён первого фильма. Известно, что в игре появится Йода, который в то время был джедаем.

По предварительным данным, игру разработает EA Motive Montreal и Respawn Entertainment. На какой именно платформе будет представлен "Проект Люминос" неизвестно.

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Видео:Star Wars/YouTube