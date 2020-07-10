Фильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 14 августа.

В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что Disney опубликовал трейлер фильма "Айван, единственный и неповторимый" про гориллу. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Фильм основан на одноименном романе Кэтрин Эпплгейт. В сюжете история про гориллу по имени Айван, которая живет в торговом центре вместе со слонихой Эстеллой и бродячим псом Бобом. Отметим, что главного героя озвучил Сэм Рокуэлл, слониху — Анджелина Джоли , а пса — Дэнни ДеВито. Режиссером выступила Теа Шэррок, которая ранее работала над фильмом "До встречи с тобой".

Кинолента выйдет 14 августа.

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Видео:Walt Disney Studios/YouTube