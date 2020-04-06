Disney назвал даты премьер перенесенных фильмов

Все фильмы были перенесены из-за коронавируса.

The Walt Disney Company представила обновленные даты выхода в прокат новых фильмов, отложенных из-за пандемии коронавируса. Информация появилась на официальном сайте компании.

Так премьера "Мулан" должна состояться 24 июля 2020 года, фильм Marvel "Черная вдова" выйдет на большие экраны 6 ноября также текущего года.

А вот экранизация кинокомикса "Вечные" перенесли на 2021 год (12 февраля), фильм про злодейку из мультфильма "101 далматинец" зрители смогут увидеть 28 мая 2021 года, продолжение "Доктора Стрэнджа" - 5 ноября 2021 года.

Дальше всего перенесли фильмы "Тор: Любовь и гром" и кино об ученом Индиане Джонсе. Их можно будет увидеть только в 2022 году.

Диснейленды в Париже и США закроют из-за коронавируса.

Видео: YouTube/ Disney Россия