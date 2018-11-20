  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рабочие починили дырявую крышу на Рубинштейна за три часа
Сегодня, 7:09
120
lesjasap

Рабочие починили дырявую крышу на Рубинштейна за три часа

0 0

Петербургская семья может убрать тазики и спать спокойно.

В Центральном районе Петербурга протекла крыша жилого здания. Первой проблему заметила несовершеннолетняя девочка, которая ночью пожаловалась маме на то, что с потолка течет. Местным жителям пришлось подставлять тазики, чтобы вода не залила помещение полностью. Семья проживает в квартире на последнем этаже многоэтажного здания по Рубинштейну.

Отметим, что днем сотрудники аварийной службы смогли починить крышу. Ремонт занял три часа. Пострадавшая владелица квартиры обратилась за помощью днем, а к 16.20 проблема уже была решена. Представители ремонтной компании отметили, что с крыши сбросили снег, а также обработали и промазали кровлю.

Фото: Piter.tv

 

 

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: аварийная служба, дырявая крыша, ремонт крыши, рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий