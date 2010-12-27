Директора ресторана на теплоходе "Лунная Соната" присудили штраф в 5 миллионов рублей

В ходе следствия выявили, что у 6 работников пищеблока обнаружен вирус Норфолк.

Директору ресторана на теплоходе "Лунная Соната" присудили штраф в виде 5 миллионов рублей. Владельца пищеблока осудили за статью 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщила подполковник юстиции Добрынина Мария.

Оказалось, что в ресторане у 37 работников в личных медицинских книжках отсутствовали сведения о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии. А у 6 из ник и вовсе нашли вирус Норфолк, которую часто называют желудочный грипп.

Напомним, что недельный круиз по "северным сокровищам" на теплоходе "Лунная Соната" пришлось развернуть обратно на первые же сутки путишествия из-за массового пищевого отравления. По данным следствия около 148 пассажиров и трех членов экипажа, почувствовали сильнейшее недомогание, среди них был несовершеннолетний, которого госпитализировали с диагнозом острая кишечная инфекция.

Ранее мы писали о том, что на теплоходе "Лунная соната" в холодильнике нашли насекомых.

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