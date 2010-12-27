Директора "Балтийского завода ГО" обвинили в мошенничестве с 97 млн рублей‍

Александра Харитонова подозревают в краже 97 миллионов рублей.

В Петербурге директора "Балтийского завода ГО" заподозрили в мошенничестве с 97 миллионов рублей. Об этом сообщает издание "Мойка 78".

47-летнего Александра Харитонова привлекли к уголовной ответственности по делу о мошенничестве и легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления. Генерального директора "Балтийского завода ГО" подозревают в краже 97 миллионов рублей.

В Главном следственном управлении по городу сообщили, что с апреля 2014 по ноябрь 2015 года Харитонов заключил договор с заводом "Киров-Энергомаш". Генеральный директор договорился о поставке четырех насосов на 194 миллионов рублей. Получив от завода более 97 миллионов рублей, он не исполнил свои обязательства по договору. Полученные деньги Харитонов потратил на деятельность Балтийского завода.

Напомним, что в январе 2017 года Харитонову вынесли обвинительный приговор за "неисполнение обязанностей налогового агента".

Фото: Google Maps.