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Директор филиала "ФСК ЕЭС" отправился в тюрьму за взятку
Сегодня, 16:44
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Директор филиала "ФСК ЕЭС" отправился в тюрьму за взятку

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Фигурант дела вступил в приступный сговор с главой отдела по договорам "МЭС Северо-Запад" и незаконно присвоил себе свыше 15 млн рублей.

По решению Ленинградского суда директор по развитию филиала ПАО "ФСК ЕЭС" "Магистральные электрические сети Северо-Запад" был приговорен к тюремному заключению сроком на 5 лет с испытательным сроком 4 года за коррупционные преступления. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

Представители следственного комитета доказали, что руководитель вступил в приступный сговор с коллегой - главой отдела по договорам "МЭС Северо-Запад". Вместе они выдвинули требование к директору АО "Усть-Луга Ойл" о передаче 100 млн рублей с помощью посредников, угрожая в противном случае подпортить репутацию компании.

В общей сложности фигурант дела незаконно получил свыше 15 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что конституционный суд признал ошибку в кодексе по жалобе петербургского программиста.

Фото: Piter.TV

Теги: коррупция, ленинградская область, следственный комитет, фск еэс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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