Директор автомастерской похитил колеса с элитной иномарки клиента

За попытку продажи чужого имущества мужчина пойдет под суд.

Гендиректор автомастерской пойдет под суд за кражу колес с иномарки клиента. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина обвиняется в покушении на присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Следствие полагает, что директор принял в работу элитный "Mercedes Benz S63 AMG" и попросил сотрудника заменить оригинальные колеса с дисками на другие. После этого злоумышленник выставил на сайт "Авито" объявление о продаже похищенных колес, собираясь получить личную выгоду.

Уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

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