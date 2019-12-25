Директор автомастерской похитил колеса с элитной иномарки клиента

Гендиректор автомастерской пойдет под суд за кражу колес с иномарки клиента. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина обвиняется в покушении на присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения.
Следствие полагает, что директор принял в работу элитный "Mercedes Benz S63 AMG" и попросил сотрудника заменить оригинальные колеса с дисками на другие. После этого злоумышленник выставил на сайт "Авито" объявление о продаже похищенных колес, собираясь получить личную выгоду.
Уголовное дело рассмотрит Василеостровский районный суд.
Ранее мы рассказывали, что начальник парковки украл более миллиона рублей.
Фото: pixabay
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