Билан рассказал, каким будет совместный клип "Прости меня" с Лазаревым

Дима Билан впервые рассказал о клипе "Прости меня", снятом в дуэте с Сергеем Лазаревым. Певец назвал это видео "историческим моментом".

Поклонники двух главных звезд мужской российской эстрады - Сергея Лазарева и Димы Билана - уже более месяца ждут премьеры их клипа на песню "Прости меня". О съемках этого музыкального видео стало известно в начале августа. Однако оба певца активно скрывают от СМИ подробности этого клипа. Поклонники знают лишь то, что съемки ролика проходили в Португалии в течение нескольких дней. И только в интервью Piter.TV Дима Билан раскрыл некоторые подробности нашумевшего музыкального видео.

Так, певец признался, что съемки проходили в Лиссабоне на протяжении 3 дней. Он анонсировал, что это будет черно-белое видео, в котором можно будет увидеть немало живых кадров из столицы Португалии. При этом Дима Билан аккуратно рассказал об общем смысле нового клипа.

"Тут сама песня диктует всю историю. В ней можно будет искать много разных подтекстов. Могу сказать только, что клип снят в черно-белых тонах. И главнй его подтекст - это тема наших отношений с Серегой. Это наша встреча на "нулевой широте". За время творческой карьеры нас часто "сталкивали лбами". А в этом клипе мы можем сказать друг другу "Прости меня, все нормально, все будет нормально!", - признался Дима Билан.

От дальнейшего разговора на тему клипа певец отказался. Так он поддержал Сергея Лазарева, который вообще не общается с прессой на тему клипа. При этом Дима Билан призвал поклонников ждать премьеру ролика.

"Он этого стоит, конечно. Это исторический момент. Но вообще, раз Серега не общается на эту тему, то я буду с ним солидарен. Я уважаю музыку и зрителя, надо относиться к таким вещам серьезно", - сказал Дима Билан.

Видео: канал Piter.TV - Леся Сапожникова, Михаил Половинчук

Фото: Instagram, Сергей Лазарев