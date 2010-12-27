Дилер из Петербурга отправил наркотики клиенту в Костроме внутри статуэтки

Транспортная полиция раскрыла хитрую схему.

В Петербурге задержан 29-летний наркодилер. Парень пытался отправить партию гашиша весом в 100 граммов своему клиенту в Костроме через курьерскую службу. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

По данным УТ МВД, подпольный бизнесмен спрятал запрещенное вещество в гипсовой статуэтке-сувенире. Он отправил его в Кострому при помощи популярной курьерской службы. Однако силовики обратили внимание на подозрительный груз и обнаружили запретную начинку. Полиция решила проследить за посылкой и дождалась получателя. Им оказался местный 31-летний безработный наркоман.

Теперь оба мужчины ответят по закону за свою схему поставки наркотиков. Силовики уже выяснили, что поставщик наркотических средств ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков и тайного хищение чужого имущества. За повторное нарушение закона он может оказаться за решеткой на срок до 20 лет.

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