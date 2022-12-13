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"Диктант Победы" пройдет в Петербурге 27 апреля
Сегодня, 16:04
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"Диктант Победы" пройдет в Петербурге 27 апреля

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Горожане смогут написать тест онлайн и очно.

Жители Петербурга могут принять участие в традиционной акции "Диктант Победы". Написать работу можно 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

В проекте участвуют более 180 городских площадок: музеи, университеты, библиотеки, колледжи. Горожане смогут написать тест онлайн и очно.

Основные темы этого года — Сталинградская и Курская битвы, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации, прорыв блокады Ленинграда.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась V Всероссийская выставка скрипичных мастеров.

Фото:  ВКонтакте / Диктант Победы

Теги: великая отечественная война, диктант победы, история, память
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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