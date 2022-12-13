"Диктант Победы" пройдет в Петербурге 27 апреля

Горожане смогут написать тест онлайн и очно.

Жители Петербурга могут принять участие в традиционной акции "Диктант Победы". Написать работу можно 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

В проекте участвуют более 180 городских площадок: музеи, университеты, библиотеки, колледжи. Горожане смогут написать тест онлайн и очно.

Основные темы этого года — Сталинградская и Курская битвы, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации, прорыв блокады Ленинграда.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открылась V Всероссийская выставка скрипичных мастеров.

Фото: ВКонтакте / Диктант Победы