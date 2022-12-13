В Петербурге открылась V Всероссийская выставка скрипичных мастеров

В экспозицию вошли десятки инструментов от лучших производителей страны. Каждая скрипка сделана вручную.

В Шереметьевском дворце открылась V Всероссийская выставка скрипичных мастеров. Жителей города приглашают не только посмотреть на уникальные экспонаты, но и принять участие в открытых уроках и мастер-классах. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

На выставке можно познакомиться с известными музыкантами и реставраторами, которые расскажут секреты создания смычковых инструментов по золотому стандарту Страдивари.

В экспозицию вошли десятки инструментов от лучших производителей страны. Каждая скрипка сделана вручную. Посетители смогут поиграть даже на самых дорогих инструментах, стоимость которых составляет более одного млн рублей.

Проект закроется в середине апреля. Вход на выставку свободный.

Ранее на Piter.tv: на Невском проспекте появятся декоративные яблони.

Фото: Piter.tv