Диетолог Гинзбург объяснил пользу макарон

Михаил Гинзбург рассказал о том, какие макароны наиболее положительно повлияют на здоровье человека.

Российский диетолог Михаил Гинзбург объяснил пользу макарон. Информацией о свойствах данного продукта специалист поделился с подписчиками на платформе собственного видеоблога, размещенного на "Яндекс. Дзен". Доктор медицинских наук, врач-диетолог и и психотерапевт Михаил Гинзбург уточнил, что не все макароны одинаково полезны. В этом вопросе важно понимать процент присутствия в макаронах такого белка как глютен (клейковина). В твердых сортах его значительно больше (порядка 11 процентов и выше), а в мягких вариантах - менее 11 процентов. По мнению эксперта, пшеница твердых сортов отличается качеством.

Это сложные углеводы, это крахмал, который надо долго расщеплять. Уровень глюкозы при употреблении макарон повышается нерезко и невысоко, обмен работает как часики. Такая сложноуглеводная еда защищает нас от всех возрастных болезней, дарит нам дополнительные годы жизни. Михаил Гинзбург, врач-диетолог

Специалист заметил, что наличие глютена помогает макаронам не развариваться и делает их более приятными на вкус. Здоровой еду также делают пищевые волокна. Они способны задержать всасывание всех питательных веществ, а также удлинить состояния сытости, снизить уровень холестерина. Дополнительно этот продукт стимулирует иммунитет, питает кишечную микрофлору.

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Фото и видео: Дзен / Доктор Гинзбург