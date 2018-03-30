На пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко столкнулись две иномарки

На месте происшествия уже работает бригада ДПС.

На пересечении проспекта Дальневосточного на улицы Дыбенко попали в аварию два автомобиля. Есть пострадавшие.

Как сообщили очевидцы, женщина, сидевшая за рулем серого Субару повернула налево и столкнулась со встречным черным Фордом Экспловер. У второй машины помялся бампер. Владелица Субару получила сильное сотрясение мозга. В Форде пострадала пассажирка заднего сиденья - девочку увезли в Скорой помощи с подозрением на сотрясение.

На месте происшествия уже работает бригада ДПС. Выясняется, кто стал виновником аварии.