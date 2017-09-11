Диана Арбенина назвала Басту и Pharaoh любимыми рэперами

10 сентября Диана Арбенина презентовала новую книгу под названием "Бег".

10 сентября в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция Дианы Арбениной. Певица, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы "Ночные снайперы", заслуженная артистка Чеченской Республики представила свою новую книгу "Бег", в которой автору и читателю предлагается "оглянуться и побежать дальше".

На пресс-конференцию Диана пришла не в деловом "прикиде", а в простых шортах, футболке, кроссовках и солнечных очках. Несмотря на простуду Арбениной, встреча оказалась активной и очень позитивной. В частности, певица поделилась своим мнением о современной рэп-музыке и звездах этого жанра.

Певица заявила, что рэп ей нравится с каждым разом все больше. Диана Арбенина отметила Василия Вакуленко: "Вася написал главную песню своей жизни - это песня "Сансара". Потрясающая песня, которая, мне кажется, настолько адресована каждому из нас, что, в общем, круче сказать невозможно. Я с большим волнением всегда ее пою и очень приятно, что у нас получился классный дует."

Арбенина называет рэперов "шершавыми и колкими", кроме того, у нее масса претензий к текстам исполнителей. Однако артистка отмечает в них главное: "Им плевать, во всяком случае сейчас, на то, что называется словом "формат".

Также Диана уделила внимание популярному среди молодежи рэперу Фараону.

"Очень смешной парень Фараон, конечно. Он мне больше всего нравится, потому что он такой молодой, такой "зеленый", он так много матерится...", - призналась Арбенина.

По словам рок-исполнителя, в России есть молодое поколение музыкантов, способное прийти на смену легендам "нулевых".

"Не может так, чтобы за 25 лет, за четверть века не родилось ни одной девчонки, которая могла бы нас - Земфиру, Сурганову и меня попереть со сцены. Я очень жду, когда это произойдет, ведь без этого не может быть развития", - призналась рок-звезда.

Видео: Piter.TV

Дарья Шефер, Надя Путинцева