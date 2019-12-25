С 1 по 9 января 2021 года в Выборгском районе будут работать "горячие" телефоны дежурных служб

С 1 по 9 января 2021 года в Выборгском районе будут работать "горячие" телефонные линии ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, больниц, служб экстренной помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В рамках взаимодействия структур оперативная информация об обстановке на территориях и объектах жилищно-коммунального хозяйства в течение праздничных дней ежедневно будет направляться в администрацию Выборгского района, главам администраций муниципальных образований, правительству Ленобласти.
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Выборгского района будет работать круглосуточно. Контакты для связи с ЕДДС: 8 (81378) 22-175 и 8 (921) 874-77-81.
При необходимости жители города и района могут связаться с диспетчерскими УК и ТСЖ. Актуальные номера телефонов опубликованы на сайте профильного комитета.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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