С 1 по 9 января 2021 года в Выборгском районе будут работать "горячие" телефоны дежурных служб

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Выборгского района будет работать круглосуточно.

С 1 по 9 января 2021 года в Выборгском районе будут работать "горячие" телефонные линии ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, больниц, служб экстренной помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках взаимодействия структур оперативная информация об обстановке на территориях и объектах жилищно-коммунального хозяйства в течение праздничных дней ежедневно будет направляться в администрацию Выборгского района, главам администраций муниципальных образований, правительству Ленобласти.

Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Выборгского района будет работать круглосуточно. Контакты для связи с ЕДДС: 8 (81378) 22-175 и 8 (921) 874-77-81.

При необходимости жители города и района могут связаться с диспетчерскими УК и ТСЖ. Актуальные номера телефонов опубликованы на сайте профильного комитета.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО