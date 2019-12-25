9-летняя девочка попала под колеса иномарки у поселка имени Свердлова

В состоянии средней степени тяжести школьницу доставили в ЦРБ во Всеволожске.

Днем 22 ноября на трассе возле поселка имени Свердлова в Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадала 9-летняя девочка. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Авария произошла около 17:35 в темное время суток. Известно, что школьница попала под колеса черного Opel Corsa под управлением 61-летнего мужчины. Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в ЦРБ во Всеволожске.

Водитель, который находился за рулем иномарки, имеет стаж вождения с 2011 года. За 2020 год у него не было никаких административных правонарушений. На дороге, где произошло ДТП отсутствовало освещение и дорожная разметка, асфальт был мокрым. У машины оказались повреждены лобовое стекло и левое зеркало.

Ранее мы писали, что на Кронштадтской площади водитель Infiniti попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции.

Фото: pixabay.com