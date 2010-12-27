В Приморском районе девятиклассник ночью угнал иномарку

Несовершеннолетний мальчик угнал машину у жительницы Стрельны.

Правоохранительные органы Приморского района задержали 15-летнего подростка, угнавшего чужой автомобиль. Как стало известно, мальчик похитил машину в ночь со 2 на 3 ноября.

Несовершеннолетний юноша самостоятельно сел за руль иномарки “Форд Фиеста”. Он похитил припаркованный автомобиль около дома номер 37 по улице Савушкина. Выяснилось, что машина принадлежит 48-летней женщине, живущей в Стрельне.

По подозрению в данном преступлении полиция задержала девятиклассника из района "Новое Девяткино". Его забрали у дома номер 9 корпус 2 по улице Руднева. Позже школьник оформил явку с повинной. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.