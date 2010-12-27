Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Приморском районе девятиклассник ночью угнал иномарку
Сегодня, 16:38
0
lesjasap
157

В Приморском районе девятиклассник ночью угнал иномарку

0
 
 

Несовершеннолетний мальчик угнал машину у жительницы Стрельны.

Правоохранительные органы Приморского района задержали 15-летнего подростка, угнавшего чужой автомобиль. Как стало известно, мальчик похитил машину в ночь со 2 на 3 ноября.
 
Несовершеннолетний юноша самостоятельно сел за руль иномарки “Форд Фиеста”. Он похитил припаркованный автомобиль около дома номер 37 по улице Савушкина. Выяснилось, что машина принадлежит 48-летней женщине, живущей в Стрельне. 
 
По подозрению в данном преступлении полиция задержала девятиклассника из района "Новое Девяткино". Его забрали у дома номер 9 корпус 2 по улице Руднева. Позже школьник оформил явку с повинной. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. 
Теги: приморский район , угон автомобиля , улица савушкина
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Загрузка...
5