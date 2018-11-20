Девушку ранили из травмата в глаз на улице Асафьева

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Накануне в одну из больниц Петербурга доставили 28-летнюю девушку. Врачи диагностировали у пациентки огнестрельное ранение глаза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и Ленобласти.

По словам пострадавшей, 6 февраля возле дома на улице Асафьева ей в глаз выстрелил мужчина из травматического пистолета. Петербурженку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В настоящий момент правоохранители занимаются розыском стрелявшего.

Ранее мы писали, что в Колпино нашли труп мужчины, насаженный на ножку табуретки.

Фото: Piter.TV