На Краснопутиловской на девушке загорелось платье во время попытки разогреть еду

У девушки-подростка обожжены различные части тела, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Девушка-подросток обгорела в собственной квартире в Московском районе. Сейчас она находится в реанимации. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 26 июня в 16:40 из квартиры на Краснопутиловской улице в Детскую больницу №5 доставили девушку с ожогами 4 степени. У нее обожжены различные части тела, сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Накануне около четырех часов дня она хотела разогреть еду, но из-за неосторожного обращения с огнем на ней загорелось платье. Семья у девушки полная, благополучная, на учете не состоит.

На Софийской утром 27 июня горели бытовки.

Фото: pixabay