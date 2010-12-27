Девушка из Санкт-Петербурга изобрела разделочную доску для людей с ограниченными возможностями

Изобретение Надежды Абдуллиной поможет справится со многими обычными манипуляциями на кухне одной рукой.

Выпускница института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Надежда Абдуллина изобрела доску, которая сможет помочь выполнить, казалось бы не сложные для обычных людей, манипуляции одной рукой.

Надежда изобрела разделочную доску Grabby. Изобретательница ставит задачу открыть банку с огурцами и порезать один из них, но одной рукой. С помощью Grabby это делается очень просто. Изобретение представляет из себя многослойную конструкцию, которая работает как тиски. Банка ставится на верхний слой, затем она присасывается и ее уже можно не придерживать второй рукой. Затем достается огурец, также прикрепляется и спокойно режется.

По словам Надежды, ее изобретение может быть полезно, не только людям с ограниченными физическими возможностями, но и, например, молодым мамочкам, у которых на руках малыш. Изобретение пока на стадии проектирования.