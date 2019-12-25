Ребенок наступил рептилии на хвост.

В субботу, 27 июня, в Ленобласти девочка попала в реанимацию после укуса змеи. Об этом сообщает 78.ru.

Оказалось, что петербуржцы отправились отдохнуть в деревню Гришкино. По пути решили сделать остановку: взрослые отправились в магазин, а дети остались дожидаться в машине.

В какой-то момент маленькая девочка решила выйти из автомобиля. Вышло так, что она не заметила змею под своими ногами и наступила ей на хвост. Рептилия тут же укусила ребенка за стопу.

Девочку увезли в больницу, где поместили в реанимацию. На данный момент врачи оценивают её состояние как стабильное.

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Фото: Pixabay