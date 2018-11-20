В Петербург приехал Дэвид Духовны

На Московском вокзале артиста встречали около 30 человек.

Днем 8 февраля в Петербург приехал голливудский актер Дэвид Духовны. Звезда сериалов "Секретные материалы" и "Блудливая Калифорния" прибыл на Московский вокзал на Сапсане. Сегодня он даст концерт в клубе "Космонавт".

На перроне артиста встречали около 30 человек. Многие прохожие узнали Дэвида, не смотря на то, что он пытался замаскироваться темными очками. Но на вспышки камер и телефоны актер не обратил внимания. Он с невозмутимым видом проследовал к выходу в сопровождении охраны и помощников.

В Сапсане, который привез Духовны в Петербург, заметили и отечественных звезд. В частности, на Big Love Show, которое состоится сегодня в Ледовом дворце, прибыли Дима Билан и Егор Крид.

Ранее мы писали, что Дэвид Духовны задумался над идеей о совместном треке с группой "Ленинград".

Видео: Instagram / ta_samaya_smorodinka