Детскую поликлинику № 118 на Академика Байкова ждёт капитальный ремонт

Ремонт проведут в 2022 году.

В 2022 году детскую поликлинику № 118 на улице Академика Байкова, 27 ждёт капитальный ремонт. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Петербурга.

В ходе ремонта предусмотрен перенос детского районного травматологического отделения с 3 этажа на 1 этаж с отдельным входом. Входы сделают с учетом доступности для маломобильных граждан. Планируется расширить функционал отделений функциональной диагностики, медицинской реабилитации, дневной стационар, педиатрического отделения. Для маленьких пациентов обустроят игровые уголки, зоны отдыха, комнату для кормления грудных детей.

Во время ремонта все службы поликлиники будут работать в штатном режиме на площадках других районных поликлиник.

К 2024 году в Выборге построят поликлинику на 380 посещений в смену.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv