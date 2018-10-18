Видео: в российском морге вместе с сильнейшими ядами для трупов хранятся детские кашки

Как выяснилось, нелогичный "склад" устроили при бывшем главвраче Ф.С. Медведеве, который в настоящее время является к тому же депутатом Думы города Югорска.

В прощальном зале морга города Югорск (Ханты-Мансийский автономный округ) нашли коробки с детским питанием. В помещении лежали около трех тонн продукции стоимостью полтора миллиона рублей. Видео из морга выложил "ВКонтакте" депутат городской думы Антон Пантин и вызвал полицию.

Сначала я подумал, что это какая-то недобрая шутка, однако после целенаправленного сбора данных информация подтвердилась. Такое нарочно не придумаешь. Как выяснилось, нелогичный "склад" устроили при бывшем главвраче Ф.С. Медведеве, который в настоящее время является к тому же депутатом Думы города Югорска. Антон Пантин

Морг продолжает работать в обычном режиме, там проводят судмедэкспертизу. То есть в одном помещении хранятся кашки, формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов.

Полиция уже начала проверку.

Фото и видео: Антон Пантин/ ВК