Детский сад в ЖК "Юнтолово" откроют в декабре

Завершены все строительные работы, в группах расставляют мебель, игрушки, крепят карнизы, шторы.

Детский сад в ЖК "Юнтолово" готовится к открытию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Приморского района.

В детском саду, который находится на Юнтоловском проспекте 45, корпус 4, завершены все строительные работы, в группах расставляют мебель, игрушки, крепят карнизы, шторы. В трехэтажном здании общей площадью 3 045 квадратных метров оборудованы группы, кухня-столовая, медицинский кабинет. Есть залы для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн, помещения для учебы и кружков. Организованы площадки для отдыха с теневыми навесами, спортивные и игровые зоны.

Сад откроется уже в декабре, в нем будут открыты 6 групп для детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста.

В течение трех лет в районе улицы Дыбенко построят детский сад и школу.

Фото: gov.spb.ru