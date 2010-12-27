В районе улицы Дыбенко построят детский сад и школу

Общая площадь для постройки составит 4 378 квадратных метров.

Председатель комитета по инвестициям Роман Голованов на совещании с губернатором Петербурга Александром Бегловым и членами Правительства рассказал о предоставлении в районе улицы Дыбенко участка под строительство соцобъектов.

На участке в течение трех лет построят общеобразовательную школу на 200 мест и детский сад на 90 мест. Общая площадь для постройки составит 4 378 квадратных метров.

Эти социальные объекты будут возведены для инфраструктуры ЖК "Ренессанс".

Ранее д етский сад на 190 мест в Невском районе получил разрешение на ввод.

Фото: Piter.TV