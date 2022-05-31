Детский омбудсмен Петербурга пожаловалась на неконтролируемый интернет

Уполномоченный по правам ребенка при этом не предлагает запретить интернет или ввести цензуру, а призывает создавать альтернативы.

Накануне Дня защиты детей уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина поделилась с "Петербургским дневником" своими опасениями по поводу чрезмерного увлечения детьми и подростками интернетом.

Ко мне на прием приходил мальчик, он рассказал, что проводит в Сети 19 часов в сутки. <…> Я считаю, что одна из глобальнейших проблем – неконтролируемый интернет. Анна Митянина, омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка при этом не предлагает запретить интернет или ввести цензуру, а призывает создавать альтернативы.

От чего нужно защищать детей? От равнодушия взрослых. Если есть понимание, чем живет ребенок, и ребенок видит, что взрослому это интересно, появляется желание поговорить. Анна Митянина, омбудсмен

Ранее на Piter.tv: В детские лагеря в первую смену поедут 40 тысяч юных петербуржцев.

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