Детский центр "Радуга" в Петербурге работал без лицензии

Надзорное ведомство принимает меры к устранению нарушений в детском центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.
В ходе проверки АНО "Центр развития и реабилитации детей Светлый город" выяснилось, что у детского центра "Радуга" нет лицензии на работу. Также не у всех сотрудников оказались справки о несудимости, договоры центра ущемляли права родителей. В "Радуге" нашлись и нарушения пожарной безопасности, и санитарно-эпидемиологического законодательства.
В отношении гендиректора "Центра развития и реабилитации детей Светлый город" возбудили административные дела. Также он заплатит более четырех тысяч рублей в качестве штрафа.
Ранее прокуратура обнаружила незастрахованные и неисправные пассажирские автобусы.
Фото: Piter.TV
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