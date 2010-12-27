Детский центр "Радуга" в Петербурге работал без лицензии

Также не у всех сотрудников оказались справки о несудимости, договоры центра ущемляли права родителей.

Надзорное ведомство принимает меры к устранению нарушений в детском центре. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В ходе проверки АНО "Центр развития и реабилитации детей Светлый город" выяснилось, что у детского центра "Радуга" нет лицензии на работу. Также не у всех сотрудников оказались справки о несудимости, договоры центра ущемляли права родителей. В "Радуге" нашлись и нарушения пожарной безопасности, и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В отношении гендиректора "Центра развития и реабилитации детей Светлый город" возбудили административные дела. Также он заплатит более четырех тысяч рублей в качестве штрафа.

Ранее прокуратура обнаружила незастрахованные и неисправные пассажирские автобусы.

Фото: Piter.TV