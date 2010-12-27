Детская школа искусств Тихвина получила инструменты

9 новых пианино российской марки «Михаил Глинка» уже заняли свои места в классах фортепианного отделения. Ожидается поступление концертных баянов, духовых инструментов, комплектующих к ударным музыкальным установкам.

В рамках нацпроекта "Культура" первые музыкальные инструменты получила детская школа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в Тихвине.

9 новых пианино российской марки "Михаил Глинка" уже заняли свои места в классах фортепианного отделения. Ожидается поступление концертных баянов, духовых инструментов, комплектующих к ударным музыкальным установкам. Также школа получит оборудование и методические материалы – нотные тетради, учебные пособия.

Художественное отделение им. П.Е. Заболотского, являющееся частью школы искусств, улучшит свою материально-техническую базу – здесь появятся мольберты и планшеты, стеллажи и экспозиционные стенды.

Общий объем привлеченных в рамках национального проекта средств на закупку оборудования для Тихвинской школы искусств составляет чуть более 9 млн рублей, из которых 900 тысяч – софинансирование из местного бюджета.

Всего в рамках регионального проекта "Творческие люди" музыкальными инструментами будет оснащено 9 детских школ искусств Ленинградкой области.