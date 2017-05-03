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Детская шалость закончилась для иномарки разбитым лобовым стеклом
Сегодня, 22:08
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EvaRaskol

Детская шалость закончилась для иномарки разбитым лобовым стеклом

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На автомобиль скинули презерватив с водой.

1 сентября на Ленинском проспекте во дворе дома № 76к1 на "Тигуан" неизвестные скинули презерватив с водой, сообщил водитель автомобиля в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Детская шалость обернулась для владельца машины разбитым лобовым стеклом, поврежденными датчиками света, дождя, системы автоматического дальнего света и помощи движения по полосам. Мужчина попросил помощи в поиске свидетелей происшествия. 

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте за один день остановили 30 автомобилей за тонировку.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: лобовое стекло, шалость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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