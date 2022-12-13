Летательный аппарат, который принадлежал частному лицу, влетел в грузовик на большой скорости.

В Воронежской области квадрокоптер пробил лобовое стекло грузовика. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представитель ГУМВД по региону.

На опубликованной видеозаписи, которая появилась в среду, 18 января, мужчина показал кабину своего грузовика, у которого было пробито лобовое стекло напротив водительского сиденья. Он также показал валяющийся в кабине квадрокоптер, рассказывая, что он прилетел ему в лицо.

Отмечается, что летательный аппарат, который принадлежал частному лицу, влетел в грузовик на большой скорости, а водитель получил порезы лица. За медпомощью пострадавший не обращался.

Ранее мы сообщали, что появилось видео с места смертельного ДТП на юге Волгограда.

Видео: Telegram / РИА Новости