Дети из Енакиево получат от Ленобласти 12 тыс. сладких подарков

Волонтеры из 47-го региона доставят в Енакиево ели с гирляндами и игрушками в цветовой гамме флага России.

Правительство Ленобласти отправило в Енакиево сладкие подарки. В период новогодних праздников их получат 12 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Волонтеры из 47-го региона доставят в Енакиево ели с гирляндами и игрушками в цветовой гамме флага России. Атрибуты Нового года появятся в детских домах, на центральной площади, в Доме культуры.

Для детей Ленобласть организует праздники. Они пройдут в образовательных организациях.

Ранее на Piter.tv: в академической Капелле для детей военнослужащих провели елку.

Фото: Pxhere