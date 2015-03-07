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Дети из Енакиево получат от Ленобласти 12 тыс. сладких подарков
Сегодня, 19:35
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Дети из Енакиево получат от Ленобласти 12 тыс. сладких подарков

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Волонтеры из 47-го региона доставят в Енакиево ели с гирляндами и игрушками в цветовой гамме флага России.

Правительство Ленобласти отправило в Енакиево сладкие подарки. В период новогодних праздников их получат 12 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Волонтеры из 47-го региона доставят в Енакиево ели с гирляндами и игрушками в цветовой гамме флага России. Атрибуты Нового года появятся в детских домах, на центральной площади, в Доме культуры.

Для детей Ленобласть организует праздники. Они пройдут в образовательных организациях.

Ранее на Piter.tv: в академической Капелле для детей военнослужащих провели елку.

Фото: Pxhere

Теги: дрозденко, енакиево, помощь енакиево, сладкие подарки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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