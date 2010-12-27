Петербургский суд отменил указ Макарова о признании двух петроградских скверов территорией зеленых насаждений

Городской судья встал на сторону строительных компаний, удовлетворив их иски против правительства Петербурга.

В Санкт-Петербургском городском суде отменили инициативу депутата ЗакСа Вячеслава Макарова, который незаконно принял решение признать два сквера зоной зеленых насаждений. Документы об изменении статуса территории были подписаны задним числом. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных судов по региону.

Иски на чиновника подали две строительные компании, которые пострадали от действий Макарова. Они направили заявления в адрес правительства и лично губернатора Георгия Полтавченко. Фирмы хотели оспорить изменения в законе "О зеленых насаждениях" на Петроградке. Согласно нововведению, частные территории признавались свободными от строительства уже после начала работы подрядчиков.

Заявителями стали "Балтийская коммерция" и "Статус Эйр". Предприятия планировали возводить жилые комплексы по Средней Котловской, Петергофской, Корпусной и Малой Зелениной улицах. Суд признал правомерность строительства. Многоэтажные дома по указанных истцами адресах все-таки появятся.

