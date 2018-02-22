В Петербурге могут ввести штрафы за опоздание автобусов

Петербуржцы стали слишком часто жаловаться на задержку транспорта.

Петербургских пассажирских перевозчиков начнут штрафовать за опоздание общественного транспорта. Такие изменения в городской закон об административных нарушениях написали депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Комитет по законодательству уже одобрил эту инициативу.

Такая инициатива поступила из-за того, что жители стали часто жаловаться на задержку городского транспорта, а штрафов никаких не установлено.

Если законопроект примут, штраф для должностных лиц составит от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Фото: Piter.TV