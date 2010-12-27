Табличка появится на Петровской набережной.

В среду, 11 декабря, стало известно, что петербургские депутаты утвердили установку мемориальной доски академику Гранову. Постановление принято Законодательным Собранием. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Известно, что табличку планируют установить на Петровской набережной на доме № 4, литера А.

Анатолий Гранов – специалист в области хирургической гепатологии. Именно он первый начал использовать масляные рентгеноконтрастные вещества в диагностике и лечении заболеваний печени.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский парламент отметит 25-летие деятельности.

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